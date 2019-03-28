Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил Мариинский театр. По приглашение балерины Марии Хоревой наставник петербургского клуба побывал на балете «Драгоценности».

«Спасибо за приглашение, ждём на футболе», – сдела пост Семак в своём «инстаграме», добавив фото с балериной Марией Хоревой.

Напомним, что 43-летний тренер принял «Зенит» в конце весны 2018 года, заменив на этом посту итальянца Роберто Манчини.

В текущем сезоне петербургский клуб занимает 1-е место в РПЛ, имея 41 очко после 20 туров.

Ближайший матч «Зенит» сыграет 31 марта с «Оренбургом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».