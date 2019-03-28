Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил свое отношении к спортсменам, которые не общаются с журналистами.

По мнению комментатора, таких спортсменов нужно штрафовать. По мнению Губерниева, надо донести до спортсменов то, что это нужно не журналистам, а людям. Пресса же — проводник в этой ситуации. Губерниев подчеркнул, что у журналистов есть ответственность перед людьми, которые их обули, одели и дали денег.

Губерниев сравнил российских спортсменов со словенскими, которые сами идут на контакт с журналистами. Комментатор подчеркнул, что те, кому надо — те общаются. А кто не общается, — усомнился Губерниев, возможно и неинтересен публике.

«Вот нас люди смотрят: ребята, это вам нужно, вам, не мне. Я проводник», — приводит слова Губерниева в интервью Kalashnikov Media.

Губерниев в этом сезоне работал на чемпионате мира по лыжным гонкам.