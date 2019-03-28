Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги прошедшего сезона, а также рассказал, кто может составить конкуренцию Александру Логинову и тренировать сборную России.

По мнению Тихонова у России есть с кем работать — хорошая, очень неплохая молодежь. Однако нужен другой тренерский коллектив — нынешний не способен на это. Тихонов не видит в Хованцева и в Норицине людей, которые могли бы готовить команду к Олимпиаде. В женской сборной, по мнению Тихонова, полная безграмотность в стрелковой подготовке.

Тихонов считает, что серьезную конкуренцию Логинову в следующем сезоне может составить только Матвей Елисеев — если не потеряет голову и если будет другой тренерский штаб.

«Когда 13 лет и 7 месяцев я был президентом, у нас не было проблем», — приводит слова Тихонова Sport24.

Тихонов отметил, что не удивляется ни одному решению в российском биатлоне.