В начале мая в немецком Хоккенхайме пройдёт первый сезон женского гоночного турнира W Series. Волна феминизма добралась и до самых высот автоспорта – дисциплины, которая заведомо считалась мужской.

Первенство станет своеобразным аналогом Формулы-1: некоторые соревнования пройдут на тех же трассах, которые принимают этапы Гран-при «королевских гонок». Первый сезон W Series будет состоять из шести этапов, однако предполагается, что в будущем в календарь добавятся гонки в Азии, Австралии и Америке.

Серьёзным отличием от Формулы-1 станет то, что пилотессам не понадобятся спонсоры: участие в серии будет бесплатным. Отбор гонщиц проводился в несколько этапов, в результате чего из первоначального списка претенденток были выбраны 18 девушек.

Главную цель создания W Series организаторы описывали так: первенство должно помочь девушкам попасть в Формулу-1. «Для создания конкурентоспособной среды автоспорта, в которой гонщицы смогут получить необходимый набор навыков и перейти к сериям высокого уровня, чтобы соперничать на равных с лучшими гонщиками-мужчинами, требуется совершенно новая серия «формульных» гонок», — говорил Дэвид Култхард, который выступит в роли судьи W Series.

То есть, для начала женщинам надо соревноваться между собой – казалось бы, всё логично, но нашлись и недовольные. Например, немецкая гонщица «Формулы-4» София Флерш заявила, что хочет соревноваться с лучшими, а не только с представительницами своего пола. О том, не противоречит ли данная формулировка феминистским взглядам, которые так рьяно отстаивает Флерш, пилотесса особо не задумывалась. Да и само название «пилотесса» слегка не вписывается в новый бум феминитивов: по аналогии с редакторками и блогерками за рулём болидов зрители должны были увидеть пилоток, но увидят лишь пилотесс – Белла Раппопорт бы такое не одобрила.

Разделила взгляды Флерш и британка Пиппа Манн из «Индикара»: гонщица уверена, что создание W Series – это шаг назад в развитии автоспорта. Чарли Манн и вовсе углядела в создании серии сегрегацию.

Тем не менее, несмотря на протесты феминисток, первенство будет существовать: организаторы уже огласили список участниц. Первые 12 гонщиц определились утром в финальный день отбора, а позже к ним присоединились еще шесть счастливиц.

W Series покажет, есть ли у женщин перспективы в Формуле-1, ведь этот вид спорта сложен не только из-за опасных скоростей. Пилотам и пилотессам нужна хорошая физическая подготовка: температура внутри болида достигает 50 градусов, а пульс спортсмена – 180 ударов в минуту. Очевидно, что одной только любви к скорости недостаточно, чтобы вынести такие нагрузки.

«Да, гонщику необходимы развитые мышцы шеи и верхней части тела, но ключевыми являются тренировки на выносливость, а не силовые», — рассказывал врач, работавший с пилотами команды «Торо Россо».

Уже в середине апреля в Лаузицринге пройдут предсезонные тесты, а 3 мая будет дан официальный старт нового турнира.