Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Спортсмен допустил три промаха на стрельбе и занял восемнадцатое место.

После финиша биатлонист отметил, что весной в Тюмени всегда непростые погодные условия, так как снег начинает подтаивать. Гараничев поблагодарил организаторов соревнований за то, что те посыпали трассу селитрой, после чего по ней стало легче бежать. «В сезоне на Кубке мира порой бежали в условиях и хуже», — добавил спортсмен, слова которого приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Гараничев сообщил, что психологически ему нравится бегать дома, так как с трибун его поддерживают родные и близкие люди. Однако своё физическое состояние спортсмен оценил не очень высоко: «Руки-ноги тяжелые, конечно. Сам себя порой не понимаю, почему не могу прибавить», — сказал Гараничев.

Напомним, победу в гонке одержал Матвей Елисеев, второе место занял Александр Логинов. Бронзовая медаль соревнований досталась Ивану Томилову.