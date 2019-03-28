Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом. По данным «Чемпионата», новый контракт подписан на улучшенных условиях. Подписание соглашение состоялось в один день с другим нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым. Сроки контракта и другие его детали не разглашаются.

Напомним, что 19-летний (по другим данным старше на три года) Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне нападающий сыграл в 12 встречах РПЛ, в в которых забил пять голов. Кроме того, в его активе восемь матчей Лиги Европы, в которых он забил три гола. Фирменная фишка Сулейманова — голы после выхода на замену.

Сам Краснодар» после 20 туров, имеет 35 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. чемпионата России. Ближайший матч «Краснодар» сыграет 31 марта с «Анжи» на своем поле.