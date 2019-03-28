Главный тренер сборной России по биатлону оценил результаты мужского спринта, который состоялся в Тюмени в рамках национального чемпионата. Победу в гонке одержал Матвей Елисеев, Александр Логинов стал вторым, Иван Томилов — третьим.

Хованцев отметил, что не все спортсмены, выступавшие на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, успели восстановиться к чемпионату России. Однако Елисеев и Логинов смогли показать, что по-прежнему находятся на хорошем уровне. При этом у тренера остались вопросы к стрельбе спортсменов: Елисеев допустил два промаха, Логинов — три.

Несмотря на это, Хованцев отметил, что Логинов в очередной раз был лучшим по ходовым характеристикам.

Кроме того, специалист обратил внимание на состояние трассы, которая начинает подтаивать. «Нужно иметь хорошие лыжи и нормальное функциональное состояние. По-другому хороший результат не показать», — приводит слова тренера сайт телеканала «Матч ТВ».