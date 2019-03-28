Российская лыжница Наталья Матвеева рассказала, почему приняла решение уйти из большого спорта.

«У нас с Маркусом Крамером был разговор о том, что в следующем сезоне я собираюсь в декрет», — призналась спортсменка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Матвеева объяснила, что в следующем году не будет ни Олимпийских игр, ни чемпионата мира, поэтому сезон является самым подходящим для пропуска. «Но если все будет хорошо, сразу после декрета я хочу вернуться», — добавила лыжница и отметила, что окончательно заканчивать со спортом она на данный момент не хочет.

Матвеева заявила, что не будет «вешать лыжи на гвоздь», так как чувствует определенные обязательства перед своим регионов. Лыжница надеется, что ей удастся вернуться на высокий уровень. Но если это не получится, то спортсменка намерена выступать на внутрироссийских соревнованиях.

Напомним, ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что сборную покинет часть лыжников. Специалист рассказала, что уйдут Матвеева и Евгения Шаповалова. Кроме того, Максим Вылегжанин также объявил, что завершает карьеру. Вяльбе отметила, что их места в основе займёт кто-то из группы Егора Сорина, а его группу соответственно пополнит кто-то из юниоров.