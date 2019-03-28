Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду на то, что виновники допингового скандала, который произошёл на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде, понесут наказание.

«Надеемся, что в случае доказательства вины спортсмены и врачи будут наказаны быстро и жестко», — приводит слова Баха ТАСС.

Напомним, во время чемпионата мира австрийская полиция арестовала пятерых лыжников, которые обвиняются в использовании кровяного допинга. Норвежец Тронд Нистад, работающий координатором по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов спорта Австрии, раскрыл детали скандала. В число обвиняемых вошли казахстанец Алексей Полторанин, австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Спортсмены занимались переливанием крови неподалеку от отеля, где проживает сборная Австрии. Здание было замаскировано под обычную парикмахерскую, спортсмены заходили внутрь, производили все необходимые манипуляции и уходили. В тот момент, когда полиция нанесла визит, Макс Хауке как раз делал себе переливание крови.