Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением относительно командного чемпионата мира, который состоится в апреле в японской Фукуоке.

«Это никакой не командный чемпионат мира. Он называется командный кубок мира, это коммерческий турнир», — заявил Горшков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Специалист отметил, что турнир проводится японской федерацией фигурного катания и одной из телекомпаний под эгидой ISU. Также Горшков обратил внимание на то, что формат чемпионата сильно отличается от командного зачета на Олимпийских играх.

Кроме того, Горшков сообщил, что у ФФККР уже есть мысли относительно того, кто будет капитаном российской команды. Однако оглашать это решение специалист отказался.

Напомним, сборную России будут представлять Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Александр Самарин, Наталья Забияко/Александр Энберт и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.