В Москве на «ЦСКА-Арене» стартовал хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА. Игра проходит в рамках финальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина, этот матч является первым.

В двух предыдущих раундах подопечные Ильи Воробьёва преодолели московский «Спартак» и ярославский «Локомотив». В серии с красно-белыми для армейцев не всё складывалось легко: сначала петербургская команда проиграла два матча подряд и лишь потом смогла отыграть и выйти вперёд. С «Локомотивом» проблем возникло меньше: СКА уверенно выиграл серию со счётом 4-1.

Московские армейцы в четвертьфинале прошли подольский «Витязь», а в полуфинале преодолели московское «Динамо». ЦСКА не испытывал проблем ни с одной из команд.

В четырех матчах регулярного чемпионата ЦСКА одержал четыре победы над СКА. В Москве ЦСКА дважды выиграл 3:1. В Ледовом дворце ЦСКА одержал победу по буллитам, а в четвертом матче на «Газром-Арене» одержал верх со счётом 4:1.