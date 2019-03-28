Российский фигурист Александр Самарин рассказал, как выбирает музыку для своих программ.

Спортсмен объяснил, что любит кататься под ту музыку, которая ему нравится и которую он чувствует. «Я перешел с того уровня, когда спортсмен катается под то, что ему дают», — сказал Самарин, слова которого приводит ФФККР.

Фигурист отметил, что музыкальное сопровождение он выбирает вместе с тренером, однако предпочитает кататься под рок. «К року я неровно дышу», — пояснил спортсмен и добавил, что у него лучше получается выступать именно в таком стиле.

Что касается классики, Самарин уверен, что к ней «нужно прийти», так как под такую музыку необходимо выдавать только лучшие прокаты. «Многие катаются под классику, но не многим удается соответствовать», — заключил спортсмен.

Напомним, Самарин вошёл в состав сборной России на командный чемпионат мира, который будет проходить в японской Фукуоке.