Бывший российский бобслеист и экс-глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не намерен отдавать свои золотые медали Олимпиады-2014 Международному олимпийскому комитету (МОК).

«Повторю ещё раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!», — заявил экс-спортсмен, слова которого приводит «Комсомольская правда». Зубков призвал МОК изучить его достижения за пятнадцать лет и попробовать доказать, что победы на Олимпиаде в Сочи были одержаны нечестно. Бывший спортсмен добавил, что уже устал обсуждать эту тему.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала Александра Зубкова за нарушения антидопинговых правил. Адвокат Зубкова подал апелляцию в CAS на решение IBSF. Экс-президент федерации бобслея заявил, что он не согласен со своей дисквалификацией и намерен продолжать бороться за свое честное имя. Зубков отметил, он верит, что справедливость восторжествует.