Российский гимнаст Давид Белявский отказался принимать участие в чемпионате Европы, который будет проходить с 4 по 14 апреля в польском Щецине.
На своей странице в «Инстаграме» Белявский сообщил, что после контрольной тренировки понял, что ещё не готов выступать на чемпионате Европы. Гимнаст отметил, что у него уже получаются комбинации, однако спортсмен пока выступает не на том уровне, который необходим, чтобы завоевывать медали. «Мы с моим тренером приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы», — написал Белявский.
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Вчера прошла контрольная тренировка! И по её результатам я понял, что ещё не готов выходить на европейский помост, немного не хватило времени! Комбинации уже получаются, но не того качества, чтоб выступить достойно и завоевывать медали. Поэтому мы с моим тренером приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы и честно сказали это нашему руководству! Продолжаем работать дальше) а работы ещё предстоит много!)
Напомним, ранее 27-летний спортсмен был включён в предварительный состав сборной России. Белявский является шестикратным чемпионом Европы, двукратным олимпийским призёром, победителем Универсиады и первых Европейских игр.