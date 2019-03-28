Российский гимнаст Давид Белявский отказался принимать участие в чемпионате Европы, который будет проходить с 4 по 14 апреля в польском Щецине.

На своей странице в «Инстаграме» Белявский сообщил, что после контрольной тренировки понял, что ещё не готов выступать на чемпионате Европы. Гимнаст отметил, что у него уже получаются комбинации, однако спортсмен пока выступает не на том уровне, который необходим, чтобы завоевывать медали. «Мы с моим тренером приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы», — написал Белявский.

Напомним, ранее 27-летний спортсмен был включён в предварительный состав сборной России. Белявский является шестикратным чемпионом Европы, двукратным олимпийским призёром, победителем Универсиады и первых Европейских игр.