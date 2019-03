View this post on Instagram

Вчера прошла контрольная тренировка! И по её результатам я понял, что ещё не готов выходить на европейский помост, немного не хватило времени! Комбинации уже получаются, но не того качества, чтоб выступить достойно и завоевывать медали. Поэтому мы с моим тренером приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы и честно сказали это нашему руководству! Продолжаем работать дальше) а работы ещё предстоит много!)