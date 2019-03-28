Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на предстоящий матч с ЦСКА. Игра состоится в рамках финальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина. Матч будет проходить в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.

Место в воротах петербургских армейцев займёт голкипер Магнус Хелльберг, запасным вратарём будет Игорь Шестёркин.

В составе первого звена на лёд выйдут Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Сергей Плотников, Владислав Гавриков и Давид Рундблад.

Второе звено: Алексей Кручинин, Михаил Мальцев, Александр Барабанов, Динар Хафизуллин и Антон Белов.

Третье звено: Наиль Якупов, Ярно Коскиранта, Максим Карпов, Андрей Зубарев и Артём Зуб.

Четвёртое звено: Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Артём Жук.

Первый матч финала Западной конференции.

Вперед, наш СКА! #ЦСКСКА pic.twitter.com/ppfsGgywxD — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 28, 2019

Напомним, в полуфинальной серии команда Воробьёва без особых проблем прошла ярославский «Локомотив», выиграв серию со счётом 4-1.