Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме. Спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Роднина отметила, что в нынешнем сезоне Медведева сделала для себя непростой, но интересный шаг — переход к Брайану Орсеру. «Насколько он правильный – мы все-таки более или менее получили ответ в этом сезоне», — приводит слова экс-спортсменки «Советский спорт». Роднина подчеркнула, что Медведева столкнулась со многими проблемами, но показала впечатляющий конечный результат.

«То, что мы увидели на чемпионате мира, это было просто грандиозно», — заявила специалист и добавила, что хорошо знает Брайана Орсера. Роднина назвала канадского тренера тем специалистом, который предпочитает работать с уже состоявшимися спортсменами.

Напомним, единственной победой, которую Медведева одержала в минувшем сезоне, стал финал Кубка России.