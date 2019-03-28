Шестилетный сын известного российского исполнителя Филиппа Киркорова Мартин будет обучаться футболу в академии испанской «Барселоны».

Об этом Киркоров написал на своей странице в «Инстаграме». Исполнитель выложил фотографию с сыном и сообщил, что теперь Мартин — начинающий футболист. «Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy», — заявил Киркоров.

Аккаунт академии «Барселоны» сразу отреагировал на сообщение Киркорова. От имени каталонского клуба Мартина поприветствовали в команде. «Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин — сын Филиппа Киркорова», — написали представители академии и отметили, что Киркоров разделяет их главные ценности: целеустремленность, стойкость, уважение, дисциплинированность и т.д.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время руководство «Барселоны» планирует открыть в московских «Лужниках» ещё один филиал своей академии.