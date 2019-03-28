Шестилетный сын известного российского исполнителя Филиппа Киркорова Мартин будет обучаться футболу в академии испанской «Барселоны».
Об этом Киркоров написал на своей странице в «Инстаграме». Исполнитель выложил фотографию с сыном и сообщил, что теперь Мартин — начинающий футболист. «Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy», — заявил Киркоров.
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Отличная новость❗️ Мартин @martinkirkorov поступил в BARÇA Academy ⚽️! И теперь мы начинающие футболисты! А 31 марта в #барсамосква пройдёт большой просмотр юных футболистов от 8 до 14 лет. Самые лучшие получат гранты на бесплатное обучение в BARÇA Academy Moscow на футбольной базе «Варшавка». Не упустите уникальный шанс поступить в самый легендарный клуб Мира! Подробнее в профиле @barcaacademymosc #Repost @barcaacademymosc with @make_repost ・・・ Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин — сын @fkirkorov Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: #целеустремленность #амбиции #уважение #стойкость #дисциплинированность #сплоченность и #скромность _______________________ #barcaacademy #barçaacademy #футбол #дети #москва #барселона #барса #школафутбола #детишки #детииграют #детскийфутбол #детскаяшколафутбола #детифутбол #просмотрфутболистов
Аккаунт академии «Барселоны» сразу отреагировал на сообщение Киркорова. От имени каталонского клуба Мартина поприветствовали в команде. «Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин — сын Филиппа Киркорова», — написали представители академии и отметили, что Киркоров разделяет их главные ценности: целеустремленность, стойкость, уважение, дисциплинированность и т.д.
Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время руководство «Барселоны» планирует открыть в московских «Лужниках» ещё один филиал своей академии.