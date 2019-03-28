Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлением о победе биатлонистки Екатерины Глазыриной на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Губерниев отметил, что Глазырина специально готовилась к чемпионату, поэтому он не удивлён победе биатлонистки. «Очень рад за неё. Ей есть, что доказывать и себе, и стране, и команде», — сказал комментатор, слова которого приводит Sport24.

Губерниев вспомнил о дисквалификации, которую отбыла спортсменка, и отметил, что Глазырина имеет право выступать.

Напомним, спортсменка из Свердловской области смогла выиграть гонку, в 33 года вернувшись в спорт после двухлетней дисквалификации. Глазырина чисто отработала оба огневых рубежа и преодолела дистанцию за 23.45,8 минут. Второй в спринте стала участница сборной России Лариса Куклина, представляющая на соревнованиях Ямало-Ненецкий АО, она также прошла гонку без промахов и отстала от Глазыриной на 12,9 секунды. Третьей с двумя промахами стала Светлана Миронова, её отставание составило 40,9 секунды.