Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала слова Евгении Медведевой о том, что она собирается выучить четверные прыжки к следующему сезону.

Бутырская отметила, что у Медведевой есть огромное желание, поэтому спортсменка будет пробовать исполнять четверные на тренировках. Однако экс-спортсменка не уверена, что попытки увенчаются успехом, так как Медведевой уже 19 лет. При этом Бутырская пожелала Евгении удачи и выразила мнение, что техника прыжков Медведевой позволяет учить четверные.

«Просто её рост, он меня пугает, если бы чуть поменьше была, то у меня и сомнений бы не было», — приводит слова Бутырской Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведева намерена выучить сальхов или тулуп в четыре оборота. Прошедший чемпионат мира в Сайтаме, на котором фигуристка завоевала бронзу, вернул ей уверенность в том, что она ещё может развиваться.