Руководитель департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит» Жанна Дембо рассказала о проведении предматчевых фан-променадов.

Дембо сообщила, что один фан-променад перед домашним матчем «Зенита» стоит 1,5 миллиона рублей. Мероприятие занимает 45 площадок и 262 тысячи метров подтрибунных помещений, к организации привлекаются 300 человек персонала. Специалист отметила, что в этом году бюджет вдвое сокращен, так как поставлена задача работы со спонсорами. «Задача выполняется, сейчас партнёров на фан-променаде не менее девяти на постоянной основе», — сказа специалист во время выступления на форуме Sport Connect.

Напомним, на данный момент «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 41 очко. В следующем туре подопечным Сергея Семака предстоит встретиться с «Оренбургом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 31 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.