В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился первый период матча между ЦСКА и петербургским СКА. Игра проходит в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина, соперники ушли на перерыв при счёте 1:1.

Командам не удавалось забить на протяжении большей части стартовой двадцатиминутки. Лишь на 15-й минуте гостям удалось распечатать ворота соперника: точным броском отметился защитник СКА Динар Хафизуллин. В роли ассистентов выступили Сергей Плотников и Алексей Бывальцев.

За несколько минут до окончания периода хозяевам удалось сравнять счёт: заброшенную шайбу себе в актив Александр Попов в игре 4х4.

За первые двадцать минут матча москвичи заработали три удаления: по две минуты штрафа получили Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Клас Дальбек. У СКА был удалён Алексей Бывальцев.

Напомним, в полуфинальной серии команда Воробьёва без особых проблем прошла ярославский «Локомотив», выиграв серию со счётом 4-1. ЦСКА с тем же счётом победил в серии с московским «Динамо».