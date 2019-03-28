Полузащитник футбольного клуба «Челси» Каллум Хадсоном-Одои может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Daily Mail, руководство каталонского клуба заинтересовалось 18-летним вингером и следят за ситуацией с его будущим. Игрок, напомним, не хочет продлевать контракт с «Челси». Юный игрок переживает, что под начинанием главного тренера Маурицио Сарри он не будет получать постоянной игровой практики. Если согласие между двумя сторонами так и не будет достигнуто, каталонцы вступят в борьбу за футболиста, так как своей новой команде он достанется бесплатно — в качестве свободного агента.

Срок действующего контракта Каллума Хадсона-Одои рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, ранее игроком интересовалась мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». Мюнхенский клуб предлагает за 18-летнего англичанина 33 миллиона евро, руководство сделало уже три предложения по игроку.

После 30-ти туров чемпионата Англии «Челси» располагается на шестом месте турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков.