Биатлонист Александр Логинов поделился впечатлением от своего участия в спринтерской гонке, которая состоялась в рамках чемпионата России в Тюмени. Спортсмен занял второе место, победу одержал Матвей Елисеев. На огневых рубежах Логинов допустил три промаха.

Биатлонист заявил, что у него, несмотря на конец сезона, ещё остались силы. Спортсмен рад, что ему удалось показать хорошую скорость в непростых погодных условиях. «Но три промаха – это, можно сказать, никакая стрельба», — сказал Логинов, слова которого приводит «Тюменская арена».

Биатлонист проанализировал ошибки и признал, что первый раз промахнулся из-за того, что поторопился с выстрелом. Также спортсмен отметил, что трасса была подготовлена очень хорошо, но разбилась из-за большого количества участников чемпионата. Также Логинов сообщил, что сервис-бригада очень хорошо подготовила для него лыжи.

Напомним, в женском спринте победу одержала Екатерина Глазырина.