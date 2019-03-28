Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова Максима Транькова о том, что в следующем сезоне он не будет главным тренером спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Горшков заявил, что федерация не получала от Транькова никакой официальной информации по этому поводу. Специалист отметил, что хотел бы и дальше видеть Транькова в роли тренера. «Для нас важно, чтобы эта работа была эффективной. Мы заинтересованы, чтобы у нас работали новые тренеры, молодые, талантливые», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в эфире телеканала «Матч ТВ» Траньков рассказал, что его дальнейшее сотрудничество с Тарасовой и Морозовым будет зависеть от решения самой пары и мнения тренера Нины Мозер. «Но главным тренером пары я больше не буду – не по Сеньке шапка, это большая ответственность за первую пару страны, которая стала еще более титулованной», — заявил олимпийский чемпион.