Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду может пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Аяксом».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист прошёл ещё одно медицинское обследование в Турине. Официальные результаты осмотра не были объявлены официально, однако точно известно, что Роналду не сыграет в двух ближайших матчах Серии А — с «Эмполи» и «Кальяри». Под вопросом остаётся его участие в матче 31-го тура с «Миланом», а также в поединке Лиги чемпионов с «Аяксом».

Напомним, Роналду получил травму во время игры за сборную Португалии: форвард не смог завершить встречу с Сербией, заменившись на 30-й минуте. Позднее у него было выявлено повреждение сгибателей правого бедра.

Сам Роналду намерен восстановиться к 10 апреля — именно тогда состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов в Амстердаме.