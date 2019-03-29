Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением по поводу своего одноклубника Килиана Мбаппе.

Неймар выразил в том, что 20-летнего французского форварда ждёт великое будущее в футболе. «Для меня он феномен уже прямо сейчас. Он может сделать отличную карьеру и стать еще лучше, чем есть», — сказал Неймар, слова которого приводит интернет-издание Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» собирается продлить контракт с Неймаром. Стороны уже начали вести переговоры о продлении соглашения, хотя нынешний контракт будет действителен на протяжении ещё трёх лет.

Неймар присоединился к составу «ПСЖ» летом 2017 года, до этого форвард защищал цвета испанской «Барселоны». Приобретение бразильца обошлось парижскому клубу в 222 миллиона евро, что позволило Неймару стать самым дорогим футболистом в истории.