В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился второй период матча между ЦСКА и петербургским СКА. Игра проходит в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина, соперники ушли на перерыв при счёте 2:1.

После первого периода счёт был равный — 1:1. Однако московским армейцам удалось выйти вперёд во втором игровом отрезке. В составе ЦСКА отметился нападающий Михаил Григоренко, в роли ассистентов выступили Никита Нестеров и Кирилл Капризов.

За шесть минут до окончания периода петербуржцы имели возможность сравнять счёт. Точный бросок себе в актив записал форвард Евгений Кетов, однако арбитры пересмотрели эпизод и не засчитали гол.

Напомним, первую шайбу в матче забил защитник СКА Динар Хафизуллин, которому ассистировали Сергей Плотников и Алексей Бывальцев. Восстановил равновесие форвард ЦСКА Александр Попов.

В полуфинальной серии команда Воробьёва без особых проблем прошла ярославский «Локомотив», выиграв серию со счётом 4-1. ЦСКА с тем же счётом победил в серии с московским «Динамо».