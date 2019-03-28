Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

СКА проиграл ЦСКА в первом матче серии

СКА уступил московскому ЦСКА в первом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Встреча проходила в Москве и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Открыть счёт удалось петербургской команде, однако спустя несколько минут москвичи восстановили равновесие. Во втором периоде ЦСКА вышел вперёд, и петербуржцы уже не смогли отыграться.

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России

Вернувшаяся после дисквалификации Екатерина Глазырина одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Глазырина чисто отработала оба огневых рубежа и преодолела дистанцию за 23.45,8 минут. Второй в спринте стала участница сборной России Лариса Куклина, представляющая на соревнованиях Ямало-Ненецкий АО, она также прошла гонку без промахов и отстала от Глазыриной на 12,9 секунды. Третьей с двумя промахами стала Светлана Миронова, её отставание составило 40,9 секунды.

Жалобу Кокорина отклонили в Европейском суде

Обращение адвокатов Александра Кокорина в Европейский суд по правам человека не стали рассматривать из-за неправильного оформления жалобы. По словам представителей ЕСПЧ, заявление защиты Кокорина не было рассмотрено из-за нарушения требований правила 47 судебного регламента. Ответ был направлен адвокатам футболиста соответствующим письмом.

Акатьева выучила четверной тулуп

11-летняя фигуристка Софья Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выучила четверной тулуп. Спортсменка успешно исполнила прыжок на тренировке, о чем сообщил её тренерский штаб. Видео прыжка было опубликовано в «Инстаграме».

Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Норвежский экс-футболист и тренер Уле-Гуннар Сульшер официально возглавил «Манчестер Юнайтед». Контракт с Сульшером будет действовать три года. Предыдущее соглашение с 46-летним норвежский тренером было временным — специалист взял команду до конца этого сезона.