В Москве завершилось армейское дерби, проходившее в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА, матч закончился со счётом 2:1.

Открыть счёт удалось гостям встречи: за пять минут до окончания первого периода отличился защитник СКА Динар Хафизуллин, которому ассистировали Сергей Плотников и Алексей Бывальцев. Но удержать преимущество не удалось: равновесие восстановил форвард ЦСКА Александр Попов.

Во втором периоде московским армейцам удалось выйти вперёд. Точный бросок себе в актив занёс нападающий Михаил Григоренко, в роли ассистентов выступили Никита Нестеров и Кирилл Капризов. За шесть минут до окончания периода петербуржцы имели возможность сравнять счёт: шайбу забросил форвард Евгений Кетов, однако арбитры пересмотрели эпизод и не засчитали гол.

Третий период прошёл без забитых голов. Следующий матч пройдёт 30 марта в Москве.