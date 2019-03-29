Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа. Слова Габулова цитирует издание «Известия».

Габулов заявил, что оценку его деятельности давать пока рано, ведь прошло всего несколько месяцев. Сейчас перед министерством спорта республики стоят разные задачи: какие-то назначает руководство Северной Осетии, какие-то — общегосударственные. «Мы должны выполнить определенные показатели в установленные сроки — я имею в виду федеральный проект «Спорт — норма жизни»», — рассказал Габулов.

Также Габулов заявил, что в офисе работается сложнее, чем во время спортивной карьеры, поскольку график министра спорта ненормированный.

Министром спорта Северной Осетии Владимира Габулова назначили в ноябре 2018 года.