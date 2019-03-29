Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на вопросы болельщиков клуба о появлении в составе воспитанников академии. Слова специалиста приводит пресс-служба «сине-бело-голубых».

Семак заявил, что пока воспитанников можно увидеть на играх «Зенита-2» и молодежной команды. «Что касается их участия в официальных играх, то когда они будут готовы, тогда и будут выходить на поле. От меня это мало зависит», — заявил рулевой «Зенита», отметив, что воспитанники клуба хорошо играют, когда появляется возможность посмотреть на них в рамках официальных встреч и тренировочных сборов.

Встреча первых лиц клуба с фанатами «Зенита» прошла вчера, 28 марта, на «Газпром-Арене». На вопросы болельщиков ответили Сергей Семак, президент клуба Александр Медведев, а также два капитана команды — Бранислав Иванович и Александр Анюков.