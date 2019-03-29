Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала ситуацию в сборной России, которая сложилась в последние годы в мужском одиночном катании. Слова экс-спортсменки прозвучали на пресс-конференции для издания «Советский спорт».

Роднина заявила, что провал у мужчин-одиночников — это результат системных ошибок в подготовке спортсменов. «Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят», — заявила бывшая фигуристка, отметив, что спортсмены не были психологически готовы к такому развитию событий. Также Роднина добавила, что лидера и чемпиона нужно взращивать: «Ни в одном спортсмене после Плющенко я не замечала, что это растет чемпион».

На последнем чемпионате мира в мужском одиночном катании российские фигуристы не завоевали ни одной награды. Последний раз среди россиян чемпионом мира по фигурному катанию среди мужчин становился именно Евгений Плющенко (победа в Дортмунде, 2004 год).