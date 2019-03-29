Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко указал президенту «Зенита» Александру Медведеву на ошибку в данных о ТВ-аудитории клуба. Об этом Атаманенко заявил в своем твиттере, прикрепив инфо-графику со статистикой.

Коллеги из @zenit_spb, похоже Ваш руководитель плохо информирован, когда рассуждает о ТВ аудитории @fcsm_official Покажите ему эту картинку, источник вернее, чем ВЦИОМ 😜 Примечание: Event impressions это время вещания х на аудиторию. Спартак №1 в РПЛ. Это объективные данные 🙂 pic.twitter.com/zOYmM6Zosp — Alexander Atamanenko (@atamanenko) 28 марта 2019 г.



Отметим, что Александр Медведев уточнил в своем интервью, что аудитория «Зенита» лидирует по части интернет-пользователей, поэтому поправка Атаманенко со ссылкой на статистику не до конца верна.

Стоит также отметить, что аудитория подписчиков «Зенита» на видеохостинге Youtube в два раза больше, чем на аналогичном клубном канале «Спартака»: на «сине-бело-голубых» подписано более 422 тысяч человек, в то время, как аудитория «красно-белых» составляет 196,5 тысяч. В феврале ютуб-канал «Зенита» вошел в топ-11 самых просматриваемых клубных СМИ.