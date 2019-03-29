Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан намерен усилить все линии команды за исключением вратарской. Об этом сообщает испанское издание AS.

В защитной линии «сливочные» уже подписали бразильского футболиста Эдера Милитао из «Порту». Возможно, клуб покинет французский центральный защитник Рафаэль Варан. Ранее испанские СМИ писали о том, что игрок ищет новый вызов, поскольку с «Реалом» выиграл всё.

Зидан планирует продать полузащитников Матео Ковачича и Маркоса Льоренте, поскольку не видит их в будущем составе команды. Усилить полузащиту французский тренер планирует Полем Погба из «МЮ», также были слухи об интересе Зидана к Миралему Пьяничу из «Ювентуса» и Тангаю Ндомбеле из «Лиона».

Линию нападения Зидан планирует усилить топовым форвардом: пока на рассмотрении находятся кандидатуры Киллиана Мбаппе и Эдена Азара.