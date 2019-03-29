Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу качества судейства в российском футболе. Слова специалиста приводит портал телеканала «Матч ТВ».

После товарищеского матча с финским клубом «ХИК» наставник фарм-клуба «Зенита» заявил, что бороться с произволом судей бесполезно. Радимова не устроило судейство в матче ФНЛ с Химками, тогда «Зенит-2» проиграл со счетом 3:0. «Все взрослые люди, все всё понимают. Я не буду произносить дежурных фраз, мол, есть компетентные органы, которые дадут оценку судейству. Сколько ни говорят об этом, а воз и ныне там», — сказал Радимов, добавив, что руководители судейского корпуса сменяют друг друга, но происходит все то же самое.

Также Радимов выразил надежду на то, что со сменой главы РФС в судейском корпусе что-то изменится. Напомним, в феврале 2019 года Российский футбольный союз возглавил бывший президент «Зенита» Александр Дюков.