Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал эпизод с пропущенным голом в отборочном матче на Евро-2020 против сборной России. Слова голкипера приводит испанское издание Marca.

Куртуа продолжает настаивать на том, что Дзюба сфолил на нем в эпизоде с голом, из-за чего вратарь не смог отразить удар Дениса Черышева. «Российский игрок ударил меня локтем, но я не апеллировал к судье, я не такой», — цитирует слова бельгийца Marca.

«Азар спросил меня, почему я не упал на поле, но я ответил ему, что не знаю, я не нападающий», — намекнул Куртуа на то, что не знает, как симулировать фолы.

Напомним, Россия проиграла стартовый матч отбора на Евро-2020, уступив Бельгии со счётом 3:1.