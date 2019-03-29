В выходные жители Санкт-Петербурга смогут посетить различные спортивные мероприятия. В традиционной подборке событий Nevasport рассказывает, куда сходить болельщикам 30 и 31 марта. Футбол, баскетбол, хоккей и даже кёрлинг– в программе на ближайший уикенд.

Футбол. Российская Премьер-Лига, 21 тур. «Зенит» — «Оренбург»

Когда: Воскресенье, 31 марта

Где: «Газпром-Арена», Футбольная аллея, д. 1

После перерыва на матчи сборных чемпионат России возвращается в Санкт-Петербург. «Зенит» на своём стадионе примет «Оренбург» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. На данный момент сине-бело-голубые уверенно лидируют в турнирной таблице: в активе команды Семака 41 набранное очко. Положение «Оренбурга» значительно ниже: команда располагается лишь на десятой строчке, уступая лидеру пятнадцать очков.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» — «ЦМОКИ Минск»

Когда: Суббота, 30 марта

Где: КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, 8

Баскетбольный «Зенит» на паркете «Сибур-Арены» примет белорусский «ЦМОКИ-Минск» в очередном матче Единой лиги ВТБ. Сейчас подопечные Джоана Плазы идут на пятом месте таблицы, в то время как минская команда располагается лишь на четырнадцатом. В предыдущих пяти встречах «Зенит» одержал три победы и потерпел два поражения. У соперника статистика выглядит менее позитивной: команда одержала всего одну победу и проиграла четырежды.

Открытый турнир по кёрлингу

Когда: Суббота, 30 марта

Где: Кёрлинг-Холл, Бухарестская ул., 30/32

Nevasport совместно с «Керлинг холл на Бухарестской» проводит Открытый турнир по керлингу для всех желающих. Турнир, поучаствовать в котором могут все желающие любого уровня подготовки, пройдет 30 марта с 14:00 до 16:00 в «Континенте» на Бухарестской. В команде может быть 4-5 человек: можно приходить сразу командой или сформировать её на месте. Инструктаж начнётся в 14:00. Для тех, кто никогда не пробовал играть в керлинг, перед стартом соревнований пройдёт тренировка с бронзовым призёром Олимпийских игр Александром Крушельницким.

Хоккей, Молодёжная хоккейная лига. Финал Запада. «СКА-1946» — «Авто»

Когда: Воскресенье, 31 марта

Где: СК «Хоккейный город»

Серия плей-офф продолжается не только в КХЛ, но и в Молодёжной лиге: петербургский «СКА-1946» на своём льду примет екатеринбургский «Авто» в первом матче финала Западной конференции. Команды поспорят за выход в решающую стадию турнира. В полуфинале петербуржцы одолели «Алмаз», серия закончилась со счётом 3-1.

Хоккей, Высшая хоккейная лига. Полуфинал, «СКА-Нева» — «Сарыарка»

Когда: Суббота, 30 марта

Где: СК «Хоккейный город»

Проходит серия плей-офф и в ВХЛ: «СКА-Нева» примет карагандинскую «Сарыарку» в матче полуфинальной серии. Встреча станет второй в серии — первая состоится накануне. До этого петербуржцы выиграли серию у «Сокола».

Турнир по вольной борьбе

Когда: 30 и 31 марта

Где: СШОР №1 Фрунзенского района

В СШОР Фрунзенского района пройдет турнир по вольной борьбе. За победу поборются 250 спортсменов из России и зарубежья: Беларуси, Молдавии, Израиля, Италии. Турнир посвящен памяти Заслуженного тренера России, старшего тренера специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Виктора Заяева. Соревнования организовала спортивная школа олимпийского резерва № 1 при содействии Центра физической культуры и спорта Фрунзенского района.