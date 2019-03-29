Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил о намерении клуба переименовать станцию метро, которая располагается рядом с «Газпром-Ареной». Об этом глава «сине-бело-голубых» рассказал на встрече с болельщиками клуба.

Медведев заявил, что в вопросе переименования станции «Новокрестовская» клуб довольно далеко продвинулся за последнее время. «Проводили исследования, горожане не против», — рассказал президент «Зенита». После переименования станция станет называться «Зенитовской», ранее в СМИ упоминалось более лаконичное название — «Зенит».

Александр Медведев уточнил, что возможно, до конца 2019 года станция уже будет переименована.

Встреча руководства и первых лиц команды «Зенита» с фанатами состоялась на стадионе «Газпром-арена» вчера, 28 марта, помимо президента клуба на вопросы болельщиков ответили тренер Сергей Семак, а также игроки Бранислав Иванович и Александр Анюков.