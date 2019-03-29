Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что команда откажется от альтернативного комплекта формы, выполненного не в цветах клуба. Об этом глава санкт-петербургского клуба рассказал на встрече с болельщиками, которая прошла на «Газпром-Арене».

Один из фанатов задал вопрос о фиолетово-золотом комплекте формы, в котором «Зенит» провел несколько матчей в прошлом году. По мнению болельщика, в цветах «сине-бело-голубых» нет оттенков альтернативной формы.

На речь фаната Александр Медведев ответил заявлением, что фиолетовой формы у «Зенита» больше не будет. После этого на арене раздались аплодисменты.

Фиолетовый комплект формы был представлен клубом еще в 2017 году, однако команда сыграла в этой форме первый матч только спустя год. Фанаты «Зенита» выступили резко против такого комплекта.