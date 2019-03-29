Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил непонимание в связи с отказом некоторых спортсменов общаться с журналистами.

Губерниев заявил, что ему «по барабану», общаются ли с ним спортсмены, но это необходимо для зрителей. «Не мне нужно, чтобы спортсмены общались со мной. Это нужно людям. Мы проводники в данной ситуации», — объяснил комментатор.

Губерниев обратил внимание на то, что спонсоры приходят в спорт благодаря телевидению, поэтому с точки зрения спортсменов совершенно неправильно игнорировать прессу.

Напомним, ранее сообщалось, что комментатор призвал штрафовать тех спортсменов, которые не хотят общаться с журналистами. По мнению Губерниева, надо донести до спортсменов, что это нужно аудитории. Губерниев подчеркнул, что у журналистов есть ответственность перед людьми, которые их обули, одели и дали денег.

Также телеведущий сравнил российских спортсменов со словенскими, которые сами идут на контакт с журналистами.