Андрей Ромашов, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал отказ Европейского суда по правам человека рассматривать обращение защиты.

Ромашов сообщил, что пока не знает, в чем заключается ошибка, из-за которой обращение не было принят. «С момента подачи до появления новости, прошло всего два с половиной дня. Уж больно маленький срок для непринятия заявления», — приводит слова адвоката «Спорт-Экспресс». Ромашов добавил, что не видит в сложившейся ситуации проблемы: если документ был составлен неверно, то его отредактируют и вновь направят в ЕСПЧ.

Напомним, ранее сообщалось, что обращение адвокатов Александра Кокорина не стали рассматривать из-за неправильного оформления жалобы. По словам представителей ЕСПЧ, заявление защиты Кокорина не было рассмотрено судом из-за нарушения требований правила 47 судебного регламента. Сообщается, что ответ был направлен адвокатам футболиста соответствующим письмом.