Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением по поводу современного мужского фигурного катания.

В эфире радио «Эхо Москвы» Авербух отметил, что женское катание всегда на двадцать лет отставало от мужского, но теперь позиции поменялись. «Идут перекосы – это обычная история. Нельзя быть лучшими везде и всегда», — сказал экс-спортсмен.

Авербух подчеркнул, что сейчас девушки начали исполнять те прыжки, которые раньше делали лишь мужчины. «Все развивается абсолютно нормально», — добавил специалист.

Напомним, на данный момент в группе Этери Тутберидзе есть четыре ученицы, исполняющие четверные прыжки — это Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева и 11-летняя Софья Акатьева. Также Елизавета Туктамышева из группы Алексея Мишина владеет тройным акселем. Недавно этот прыжок разучила Анастасия Гулякова, в следующем сезоне его планирует исполнять и Софья Самодурова.