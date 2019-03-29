Российские фигуристы Ксения Столбова и Андрей Новосёлов, которые в этом году начали кататься в паре, будут тренироваться в Перми.

Фигуристы поставили перед собой цель — выступить на Олимпийских игра в Пекине в 2022 году. заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что со следующего сезона Столбова и Новосёлов начнут совместные выступления. «Я думаю, что уровень будет сразу олимпийским», — сказала Тарасова, слова которой приводит издание «Новости Перми».

Напомним, Столбова встала в пару с Новосёловым после того, как перестала выступать с Фёдором Климовым. Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командном зачёте, а также имеют личную серебряную медаль Олимпиады. Пара готовилась выступить на Играх в Пхенчхане, но не смогла поехать в Южную Корею из-за того, что партнёрша не получила приглашение от МОК.

После предыдущего сезона Климов завершил карьеру, Столбова приняла решение остаться в спорте.