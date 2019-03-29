В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоится женская гонка преследования. Соревнование пройдёт завтра, 30 марта, начало запланировано на 10:15 по московскому времени.

Старт-лист на гонку был сформирован по результатам спринта, который состоялся 28 марта. Победу одержала Екатерина Глазырина, поэтому именно она первой выйдет на старт гонки преследования. Под вторым номером на дистанцию отправится Лариса Куклина: её отставание от лидера будет составлять тринадцать секунд. Третьей стартовый номер у Светланы Мироновой: она начнет гонку через 41 секунду после Глазыриной.

Четвертой на дистанцию выйдет Ирина Казакевич, замыкать первую пятёрку будет Ульяна Кайшева.

Напомним, в этом году у Екатерины Глазыриной закончилась дисквалификация после обвинений в применении допинга. Спортсменку отстранили от соревнований исключительно по результатам доклада Макларена, а также показаний информатора WADA Григория Родченкова.