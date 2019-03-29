Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, что необходимо организации для восстановления в правах.

Нуждов сообщил ,что СБР должен выплатить определенную денежную сумму. «По нашим прикидкам, должно хватить 50-60 тысяч евро», — сказал специалист, слова которого приводит ТАСС. Данная сумма состоит из двух частей: первая — это долги спортсменом, в том числе и Екатерины Глазыриной, вторая — денежные претензии непосредственно к СБР.

«Будем гасить из тех средств, которые IBU должен нам перевести за прошлый сезон», — добавил Нуждов.

Напомним, СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных допинговых нарушений в команде.

Ранее сообщалось, что практически все члены правления Союза биатлонистов России работают без зарплаты. Единственным членом правления, получающим зарплату в организации, является Виктор Майгуров.