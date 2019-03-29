Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) может ввести в календарь Кубка мира новые мини-туры и гонки на простых трассах.

Финал кубка мира в текущем сезоне проходил в канадском Квебеке: мини-тур стал очень успешным для FIS и организаторов этапа. Идею введения новых многодневок поддержал норвежец Йоханнес Клэбо, выигравший большой хрустальный глобус. «Надеюсь, что у нас будет больше подобных гонок. В таких случаях часто бывает прекрасная атмосфера», — сказал лыжник, слова которого приводит Dagbladet. «Думаю, FIS увидела потрясающий турнир в Квебеке, а именно это нам и нужно», – подчеркнул норвежец.

Рейс-директор FIS Пьер Миньере согласился с Клэбо и отметил, что трассу в Квебеке сильно критиковали, однако в итоге соревнования прошли на высшем уровне. Специалист уверен, что мировым лыжным гонкам необходимы мероприятия подобного типа, так как это отличный способ показать зрителям данный вид спорта. «Это было захватывающе для нас как для публики и телезрителей. Лыжным гонкам нужно разнообразие, это не только вопрос того, кто быстрее преодолевает подъемы», — заключил Миньере.