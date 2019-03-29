В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоится мужская гонка преследования. Соревнования пройдут завтра, 30 марта, начало запланировано на 12:15 по московскому времени.

Старт-лист на пасьют был сформирован по результатам спринта, победу в котором одержал Матвей Елисеев. Именно Елисеев отправится на дистанцию под первым номером. вторым будет стартовать Александр Логинов, его отставание от лидера составит шестнадцать секунд. В девятнадцати секундах на трассу выйдет Иван Томилов, ставший бронзовым призёром спринта.

Четвертым гонку начнёт Владимир Семаков, замыкать первую пятерку будет Максим Буртасов. Дмитрий Малышко появится на старте под 13-м номером, Евгений Гараничев — под 18-м.

Напомним, также в субботу состоится женская гонка преследования, которую первой начнёт Екатерина Глазырина.