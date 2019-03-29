Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева развеяли слухи о том, что находятся в неприятельских отношениях. Спортсменки опубликовали одно и то же совместное фото на своих страницах в «Инстаграме».

В «Инстаграм»-историях Туктамышева выложила фото с Медведевой и подписала «Люблю эту фотку с деткой @jmedvedevaj». Медведева сделала репост фото в свои истории.

Напомним, в текущем сезоне обе спортсменки пропустили чемпионат Европы, но претендовали на попадание в состав на чемпионат мира. Участница чемпионата определялась в финале Кубка России, который состоялся в Великом Новгороде. Победу одержала Евгения Медведева — именно ей и досталась путёвка в Сайтаму, где впоследствии фигуристка завоевала бронзовую медаль.

Туктамышева успешно провела первую часть сезона, завоевав медали на всех турнирах, в которых приняла участие. Однако спортсменка не смогла выступить на чемпионате России, так как незадолго до старта заболела воспалением лёгких и была госпитализирована.