В Санкт-Петербурге стартовал волейбольный матч между местным «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом». Игра проходит на площадке «Сибур-Арены» в рамках четвертьфинала чемпионата России среди мужских команд.

Четвертьфинальная серия продлится до двух побед. Второй матч состоится 14 апреля в Новосибирске. если понадобится третий поединок, то он будет проходить в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Матч примечателен еще и тем, что в нем будут противостоять друг другу два самых результативных игрока чемпионата России: диагональные Георг Грозер («Зенит») и Константин Бакун («Локомотив»).

В сезоне-2018/19 соперники встречались между собой 5 раз. Первые три – в рамках предварительного и полуфинального этапов Кубка России. Во всех трех случаях сильнее оказался «Зенит». В рамках «регулярки» чемпионата России команды обменялись домашними победами со счетом 3:1. Причем в последней встрече, состоявшейся 27 февраля в КСК «СИБУР АРЕНА», Грозер набрал 34 очка, что является рекордом клуба с берегов Невы.