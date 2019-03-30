В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоятся мужская и женская гонки преследования. Соревнования пройдут сегодня, 30 марта.

Старт-листы на пасьюты были сформированы по результатам спринтов. Первыми на дистанцию уйдут женщины: старт их гонки намечен на 10:15 по московскому времени. Под первым стартовым номером гонку преследования начнёт Екатерина Глазырина, одержавшая победу в спринте.

Под вторым номером на дистанцию отправится Лариса Куклина: её отставание от лидера будет составлять тринадцать секунд. Третьей стартовый номер у Светланы Мироновой: она начнет гонку через 41 секунду после Глазыриной.

В 12:15 состоится мужская гонка. Победитель спринта Матвей Елисеев отправится на дистанцию под первым номером. Вторым будет стартовать Александр Логинов, его отставание от лидера составит шестнадцать секунд. В девятнадцати секундах на трассу выйдет Иван Томилов, ставший бронзовым призёром спринта.